पकड़ा गया 15 वर्षों से फरार हत्या-डकैती का ‘वांटेड’, आजीवन कारावास की सजा के बाद हुआ था फरार, STF ने अयोध्या से दबोचा

यूपी एसटीएफ ने बताया है कि गुजरात से भगाने के बाद उसके खिलाफ वलसाड के वापी टाउनशिप थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं, गुजरात पुलिस ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा। इसके बाद एसटीएफ की टीम को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने बताया है कि आरोपी अपना पता बदलकर अयोध्या के सहादतगंज इलाके में रह रहा था। वहीं, मुखबिर द्वारा सूचना मिलने के बाद और गुजरात पुलिस के इनपुट के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ के मुताबिक, पकड़े गए आरोपों के खिलाफ गुजरात के भरूच बडौदा और वलसाड में मुकदमे दर्ज हैं।