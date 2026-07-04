Ayodhya News: चंपत राय के समर्थन में आए अयोध्या के संत, बोले- कुछ दिन के बादल हैं, जल्द छंट जाएंगे

अयोध्या के संत समाज ने चंपत राय पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। संतों का कहना है कि चंपत राय ने खुद SIT जांच की मांग की यह उनकी ईमानदारी और न्यायप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके साथ ही संतों ने मामले में तुरंत SIT टीम का गठन करने के लिए सरकार के त्वरित कदम की भी जमकर सराहना की है। तमाम बयानबाजी के बावजूद चंपत राय के शांत रहने पर संतों ने उनके असीम धैर्य की प्रशंसा की है। संत समाज ने साफ किया है कि इस मुश्किल घड़ी में उनका आशीर्वाद और समर्थन चंपत राय के साथ है।