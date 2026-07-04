Ayodhya News: राम मंदिर चंदा विवाद के चलते अब अयोध्या की जगह दिल्ली में होगी VHP की बैठक, चंपत राय पर हो सकता है बड़ा फैसला

राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े और VHP के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय की भूमिका को लेकर संगठन के अंदर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफे की पेशकश की है जिसके बाद इस बैठक में उनकी नई भूमिका को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा VHP की नजर ट्रस्ट की इमरजेंसी मीटिंग पर भी टिकी है। ट्रस्ट चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को लेकर जो निर्णय लेगा उसी आधार पर VHP भी आगे का फैसला करेगी। माना जा रहा है कि अपनी छवि सुधारने के लिए VHP चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की संगठन से छुट्टी भी कर सकती है।