₹16 लाख से सीधे ₹26 लाख! राम मंदिर के बैंक खातों ने खोली बड़ी पोल, क्या रोज उड़ाए जा रहे थे लाखों रुपये?

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में कथित हेराफेरी और चोरी के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जांच के दौरान सामने आए बैंक खातों के आंकड़ों ने एसआईटी की जांच को नई दिशा दे दी है। शुरुआती पड़ताल में बैंक खातों में जमा होने वाली राशि में बड़ा अंतर सामने आया है, जिसके बाद जांच एजेंसी को लंबे समय से रोजाना लाखों रुपये की कथित चोरी होने का संदेह है।