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Ayodhya News: ‘मैंने 4 साल पहले ही बोल दिया था’, राम मंदिर दान विवाद पर बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण में पहले दिन से ही खेल चल रहा है और यही वजह है कि वह आज तक दर्शन करने नहीं गए।
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अयोध्या

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Mohsina Bano

Jul 04, 2026

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राम मंदिर चंदा विवाद पर बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान (फोटो- पत्रिका)

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और हेराफेरी का विवाद अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साधु-संतों और विपक्षी नेताओं के बाद अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस मुद्दे पर एक बड़ा और बेबाक बयान दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बृजभूषण ने मंदिर ट्रस्ट और वहां की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर विवाद: ‘जनता को मिले पाई-पाई का हिसाब’, दान में गड़बड़ी के आरोपों पर अयोध्या के संत का बड़ा बयान

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दान में गड़बड़ी के आरोपों पर अयोध्या के संत सत्येंद्र दास वेदांती ने उठाए सवाल | फोटो सोर्स- patrika.com

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Updated on:

04 Jul 2026 12:23 pm

Published on:

04 Jul 2026 12:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / Ayodhya News: ‘मैंने 4 साल पहले ही बोल दिया था’, राम मंदिर दान विवाद पर बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

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