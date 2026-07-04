Ayodhya News: ‘मैंने 4 साल पहले ही बोल दिया था’, राम मंदिर दान विवाद पर बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण सिंह का बड़ा बयान

Ayodhya Ram Mandir Donation Controversy: राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और हेराफेरी का विवाद अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साधु-संतों और विपक्षी नेताओं के बाद अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता बृजभूषण शरण सिंह ने भी इस मुद्दे पर एक बड़ा और बेबाक बयान दिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले बृजभूषण ने मंदिर ट्रस्ट और वहां की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।