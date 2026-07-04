Ram Mandir Donation Dispute Row: हो गया खुलासा! दानपात्र से रोजाना गायब हो रही थी कितनी रकम? आरोपी अविनाश क्या बोला

जांच के बीच भी मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था प्रभावित होती नहीं दिख रही है। सिंह द्वार स्थित यात्री सहायता केंद्र के दान काउंटरों पर श्रद्धालु पहले की तरह नकद और UPI के माध्यम से दान कर रहे हैं। ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार, एक दान काउंटर पर सामान्य दिनों में प्रतिदिन 60 हजार से एक लाख रुपये तक दान प्राप्त होता है, जबकि अवकाश और विशेष अवसरों पर यह राशि 2 लाख रुपये तक पहुंच जाती है। मंदिर परिसर में ऐसे लगभग 10 दान काउंटर संचालित हैं, जहां सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक दान स्वीकार किया जाता है।