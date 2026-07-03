अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: AIIBOA अध्यक्ष का बड़ा खुलासा, कहा- नियमों का उल्लंघन और लालच का खेल हुआ

रामनाथ शुक्ल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में संलिप्त हाउसकीपिंग कर्मचारियों की भूमिका पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा- वो बिल्कुल गलत है। हाउसकीपिंग के लोग थे और उनसे हाउसकीपिंग का काम ही कराया जा सकता था। वो अपने बैंक के लिए काम कर रहे थे। आप सर्विस एजेंट या आउटसोर्स्ड कर्मचारियों को बैंक का कर्मचारी नहीं मान सकते हैं। रामनाथ शुक्ल ने जोर देकर कहा कि ऐसी व्यवस्था केवल नियमित बैंक कर्मचारियों के लिए होती है। आउटसोर्स्ड स्टाफ को बैंक की जिम्मेदारियां नहीं सौंपी जा सकतीं।