Ayodhya Ram Temple Donation Case: विनय कटियार का बड़ा दावा, बोले- जांच आगे बढ़ी तो चंपत राय समेत कई लोगों पर हो सकती है कार्रवाई

Vinay Katiyar Makes Big Claim on Ayodhya Ram Temple Donation Case Amid Ongoing SIT Probe: अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर की दान राशि में कथित हेराफेरी के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि दान राशि में अनियमितता हुई है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विषय पर उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई थी। कटियार ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।