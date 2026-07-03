Ayodhya Ram Temple Case: राम मंदिर की कथित दान राशि गबन जांच में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, अयोध्या दौरा पूरा

अयोध्या पहुंची एसआईटी ने जुटाए अहम तथ्य (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
SIT Intensifies Ayodhya Ram Temple Donation: अयोध्यास्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित दान राशि गबन मामले की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अयोध्या में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी जुटाने के बाद अपना दौरा पूरा किया। शुक्रवार को SIT के सदस्य शहर के एक होटल से रवाना हुए। जांच एजेंसी की गतिविधियों पर स्थानीय प्रशासन, मंदिर से जुड़े पक्षों और आम लोगों की निगाहें बनी रहीं।
यह मामला सामने आने के बाद प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की भूमिका पर आधिकारिक रूप से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। एसआईटी सभी तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों का गहन परीक्षण कर रही है।
सूत्रों के अनुसार, जांच का मुख्य केंद्रमंदिर में प्राप्त दान राशि के प्रबंधन, उसके लेखा-जोखा और धन के उपयोग से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल करना है। एसआईटी यह जानने का प्रयास कर रही है कि शिकायतों में लगाए गए आरोपों में कितनी तथ्यात्मक सच्चाई है और वित्तीय लेन-देन निर्धारित नियमों के अनुरूप हुआ या नहीं। जांच टीम संबंधित अभिलेखों, बैंकिंग दस्तावेजों, लेखा विवरण और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर रही है। इसके साथ ही विभिन्न अधिकारियों और संबंधित पक्षों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।
एसआईटी के अयोध्या प्रवास के दौरान कई स्तरों पर जांच प्रक्रिया चली। टीम ने उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और आवश्यक सूचनाएं एकत्रित कीं। बताया जा रहा है कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई।हालांकि जांच एजेंसी की ओर से यह सार्वजनिक नहीं किया गया कि किन-किन व्यक्तियों से पूछताछ की गई या कौन-कौन से दस्तावेज जांच के दायरे में हैं। जांच की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अधिकारी इस संबंध में सीमित जानकारी ही साझा कर रहे हैं।
जांच संबंधी गतिविधियां पूरी करने के बाद एसआईटी के सदस्य अयोध्या स्थित अपने होटल से रवाना हो गए। टीम के प्रस्थान के दौरान भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में जांच की प्रगति पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की। सूत्रों का कहना है कि अयोध्या में जुटाई गई जानकारी और दस्तावेजों का अब विस्तार से विश्लेषण किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर टीम दोबारा भी संबंधित पक्षों से पूछताछ कर सकती है।
कानूनी विश्लेषकअनुराग रस्तोगी का मानना है कि किसी भी वित्तीय अनियमितता के मामले में जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होता। आरोप और शिकायतें जांच का आधार हो सकती हैं, लेकिन अंतिम सत्य केवल जांच रिपोर्ट और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होता है। इसी कारण जांच एजेंसियां दस्तावेजी साक्ष्यों, वित्तीय रिकॉर्ड और संबंधित पक्षों के बयानों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करती हैं। यदि किसी स्तर पर अनियमितता के प्रमाण मिलते हैं, तभी आगे की कानूनी कार्रवाई की जाती है।
अयोध्या में भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी मामले पर स्वाभाविक रूप से पूरे देश की नजर रहती है। दान राशि के प्रबंधन से संबंधित शिकायतों ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि धार्मिक संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे श्रद्धालुओं का विश्वास मजबूत होता है और संस्थाओं की कार्यप्रणाली अधिक विश्वसनीय बनती है।
एसआईटी अब अयोध्या से जुटाए गए दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण करेगी। यदि जांच के दौरान किसी प्रकार की अनियमितता के प्रमाण मिलते हैं तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती है तो जांच रिपोर्ट में उसका भी उल्लेख किया जाएगा।
फिलहाल जांच जारी है और किसी भी व्यक्ति या संस्था की जिम्मेदारी अथवा दोष तय नहीं किया गया है। ऐसे में पूरे मामले पर अंतिम तस्वीर एसआईटी की आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। जांच एजेंसी की अगली कार्रवाई और रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला केवल वित्तीय जांच ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा है।
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