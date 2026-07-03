Ayodhya Ram Temple Case: राम मंदिर की कथित दान राशि गबन जांच में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, अयोध्या दौरा पूरा

SIT Intensifies Ayodhya Ram Temple Donation: अयोध्यास्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित दान राशि गबन मामले की जांच अब निर्णायक दौर में पहुंचती दिखाई दे रही है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अयोध्या में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी जुटाने के बाद अपना दौरा पूरा किया। शुक्रवार को SIT के सदस्य शहर के एक होटल से रवाना हुए। जांच एजेंसी की गतिविधियों पर स्थानीय प्रशासन, मंदिर से जुड़े पक्षों और आम लोगों की निगाहें बनी रहीं।



यह मामला सामने आने के बाद प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जांच अभी जारी है और किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था की भूमिका पर आधिकारिक रूप से कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। एसआईटी सभी तथ्यों और उपलब्ध दस्तावेजों का गहन परीक्षण कर रही है।