2027 चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, लखनऊ में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक, संगठन और रणनीति पर हुआ मंथन

UP Congress Begins Mission 2027: Rajendra Pal Gautam Chairs Key Strategy Meeting in Lucknow: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विशेष रूप से इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम की अध्यक्षता में यह पहली बड़ी रणनीतिक बैठक थी। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, चुनावी रणनीति तैयार करने और आगामी चुनावों में पार्टी की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।