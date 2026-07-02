2027 चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, लखनऊ में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की अहम बैठक, संगठन और रणनीति पर हुआ मंथन

लखनऊ में राजेन्द्र पाल गौतम की अध्यक्षता में कांग्रेस की बड़ी बैठक (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
UP Congress Begins Mission 2027: Rajendra Pal Gautam Chairs Key Strategy Meeting in Lucknow: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक विशेष रूप से इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम की अध्यक्षता में यह पहली बड़ी रणनीतिक बैठक थी। बैठक में संगठन को मजबूत बनाने, चुनावी रणनीति तैयार करने और आगामी चुनावों में पार्टी की भूमिका को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, वरिष्ठ नेता धीरज गुर्जर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। नेताओं ने प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की मजबूती और जनता के बीच पार्टी की सक्रियता बढ़ाने के मुद्दों पर अपने विचार रखे।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद राजेन्द्र पाल गौतम की यह पहली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, पार्टी नेतृत्व उत्तर प्रदेश में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने और चुनावी तैयारियों को समय रहते गति देने की रणनीति पर काम कर रहा है।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुड़े संगठनात्मक फीडबैक पर चर्चा हुई। जिला और ब्लॉक स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा बूथ स्तर पर पार्टी की उपस्थिति मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण विषय वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव रहा। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि यदि अभी से योजनाबद्ध तरीके से तैयारी शुरू की जाए तो पार्टी अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। सूत्रों के अनुसार बैठक में विधानसभा क्षेत्रों के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों, स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक ढांचे तथा जनसंपर्क अभियानों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी नेताओं ने सुझाव दिया कि जनता से सीधे संवाद बढ़ाकर स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाए।
केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, बल्कि पंचायत चुनाव को भी कांग्रेस ने अपनी रणनीति का अहम हिस्सा माना है। पार्टी का मानना है कि ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत स्तर तक मजबूत संगठन तैयार कर भविष्य की चुनावी नींव को और मजबूत किया जा सकता है। बैठक में स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को अधिक जिम्मेदारी देने और नए चेहरों को संगठन से जोड़ने पर भी विचार किया गया।
राजेन्द्र पाल गौतम के उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि कांग्रेस दलित समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में विशेष प्रयास कर सकती है। बैठक में सामाजिक न्याय, समान अवसर और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई। हालांकि पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से किसी विशेष रणनीति का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अपना जनाधार बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करेगी।
बैठक में प्रदेशभर में संगठन विस्तार की योजना पर भी गंभीर चर्चा हुई। नेताओं ने कहा कि मजबूत संगठन ही किसी भी चुनाव में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होता है। इसलिए जिला, शहर, ब्लॉक और बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर बल दिया गया। पार्टी पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद बनाए रखने तथा जनसंपर्क कार्यक्रमों को गति देने के निर्देश भी दिए जाने की चर्चा रही।
बैठक के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम की शाम 4 बजे प्रेस वार्ता प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस दौरान बैठक में हुई चर्चाओं, संगठनात्मक योजनाओं और आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की प्राथमिकताओं पर विस्तृत जानकारी साझा की जा सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस प्रेस वार्ता पर भी बनी हुई है, क्योंकि इससे यह संकेत मिल सकता है कि कांग्रेस आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किस दिशा में अपनी राजनीतिक रणनीति आगे बढ़ाने वाली है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार नए समीकरणों की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस भी अपनी संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करने में जुटी हुई है। हाल के महीनों में पार्टी ने कई बैठकों, जनसंवाद कार्यक्रमों और संगठनात्मक अभियानों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास किया है। लखनऊ में आयोजित यह बैठक इसी रणनीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व का उद्देश्य आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करना और सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय स्थापित करना है।
लखनऊ में हुई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक ने यह संकेत दे दिया है कि कांग्रेस अब वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी गंभीरता के साथ रणनीति बनाने में जुट गई है। संगठन विस्तार, बूथ स्तर की मजबूती, पंचायत चुनाव की तैयारी और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दे पार्टी की प्राथमिकताओं में शामिल दिखाई दे रहे हैं।
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