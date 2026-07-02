लखनऊ में यूपी आम महोत्सव का आगाज, 800 से ज्यादा आम की प्रजातियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र

UP Mango Festival 2026: Yogi Adityanath to Inaugurate 3-Day Grand Mango Showcase in Lucknow: उत्तर प्रदेश की पहचान केवल अपनी ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर से ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में मशहूर स्वादिष्ट आमों से भी है। इसी समृद्ध विरासत को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से राजधानी लखनऊ में यूपी आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आयोजन स्थल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (आईजीपी) में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को उद्यान भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने महोत्सव की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए इसे प्रदेश के बागवानों, उद्यान विशेषज्ञों और आम प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन बताया।

