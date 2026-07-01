Heavy Rain Alert: यूपी में मानसून फुल एक्शन में! अगले 72 घंटे भारी, कई जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार

Monsoon Hits Uttar Pradesh: Heavy Rain Alert Issued as Temperature Drops Across State: उत्तर प्रदेश में आखिरकार मानसून ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। लंबे समय से भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब राहत मिलने लगी है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में मानसून की पहली अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। बारिश के चलते तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार से अगले दो-तीन दिनों के भीतर मानसून पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो जाएगा, जिससे अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।

