दलित कैब ड्राइवर अंकित के समर्थन में उतरे आकाश आनंद, मोहन भागवत से पूछा आरक्षण पर सवाल

Rapido Cab Driver Ankit Kumar Case: लखनऊ के दलित रैपिडो कैब ड्राइवर अंकित कुमार के वायरल वीडियो ने देश-भर में जातिवाद को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे घटनाक्रम में अब बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक और मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी कूद पड़े हैं। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबा पोस्ट लिखकर जहां एक तरफ रैपिडो कंपनी की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए हैं वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत से भी दलितों को लेकर तीखे सवाल पूछे हैं। लंबे समय बाद आकाश आनंद ने किसी मामले पर इतनी आक्रामक पोस्ट लिखी है।