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UPCA U19 टीम में प्रिशा गुप्ता का चयन, मुंबई-नागपुर में खेलेंगी मुकाबले

UPCA Women's Cricket:  कक्षा 12 की छात्रा प्रिशा गुप्ता का यूपीसीए अंडर-19 टीम में चयन हुआ है। प्रिशा पहले अंडर-15 स्टेट टीम का हिस्सा रह चुकी हैं।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 06, 2026

पढ़ाई के साथ क्रिकेट में भी बनाई पहचान, विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

पढ़ाई के साथ क्रिकेट में भी बनाई पहचान, विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UPCA Under-19: सीतापुर रोड स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा प्रिशा गुप्ता ने अपनी खेल प्रतिभा और मेहनत के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रिशा का चयन उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की अंडर-19 टीम में हुआ है। इस उपलब्धि के बाद विद्यालय परिवार, शिक्षकों और सहपाठियों में खुशी का माहौल है। प्रिशा के चयन को विद्यालय ने उसके निरंतर परिश्रम, अनुशासन और क्रिकेट के प्रति समर्पण का परिणाम बताया है।

प्रिशा ने पढ़ाई के साथ क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को हमेशा प्राथमिकता दी और दोनों के बीच बेहतर संतुलन बनाए रखा। मैदान पर नियमित अभ्यास, खेल के प्रति अनुशासन और प्रदर्शन में निरंतरता ने उसे कम उम्र में ही अलग पहचान दिलाई। अब यूपीसीए अंडर-19 टीम में चयन के बाद उसके सामने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा को और निखारने का नया अवसर है।

अंडर-15 में भी कर चुकी हैं राज्य टीम का प्रतिनिधित्व

प्रिशा गुप्ता के लिए यह उपलब्धि अचानक मिली सफलता नहीं है। उन्होंने कक्षा आठ में ही अंडर-15 वर्ग में चयन हासिल किया था। इसके बाद उन्होंने स्टेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कम उम्र में राज्य टीम का हिस्सा बनना उनके क्रिकेट सफर में महत्वपूर्ण पड़ाव रहा। अंडर-15 स्तर पर मिले अनुभव ने प्रिशा के खेल को और मजबूत किया। प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के माहौल में खेलने से उन्हें दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने और टीम के साथ तालमेल बनाकर खेलने का अनुभव मिला। यही अनुभव अब अंडर-19 स्तर पर उनके लिए उपयोगी साबित होने की उम्मीद है।

‘स्पर्धा’ में भी टीम को दिलाई कई जीत

विद्यालय स्तर पर भी प्रिशा लगातार क्रिकेट प्रतियोगिताओं में सक्रिय रही हैं। सेंट जोसेफ कॉलेज की ओर से आयोजित नीरू मेमोरियल एनुअल स्पोर्ट्स मीट ‘स्पर्धा’ में वह हर वर्ष क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में उन्होंने अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई मौकों पर टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया। प्रिशा की खेल प्रतिभा केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है। उन्होंने एथलेटिक्स में भी बेहतर प्रदर्शन किया है और स्वर्ण पदक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। क्रिकेट और एथलेटिक्स दोनों में उनकी सक्रियता यह बताती है कि खेलों के प्रति उनका जुड़ाव लगातार मजबूत रहा है।

ऑलराउंड प्रदर्शन बनी पहचान

प्रिशा गुप्ता एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। वह लेफ्ट हैंड बैट्समैन होने के साथ लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करती हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देने की क्षमता उन्हें टीम के लिए उपयोगी खिलाड़ी बनाती है। यूपीसीए अंडर-19 टीम में चयन के बाद प्रिशा को अब राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धा में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अंडर-19 टीम की ओर से वह पहले मुंबई और इसके बाद नागपुर में होने वाले मैचों में हिस्सा लेंगी। इन मुकाबलों में प्रदर्शन उनके आगे के क्रिकेट सफर के लिए महत्वपूर्ण होगा।

विद्यालय प्रबंधन ने जताया गर्व

प्रिशा की उपलब्धि पर सेंट जोसेफ विद्यालय समूह के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि विद्यालय ने प्रिशा को वर्षों से आगे बढ़ते हुए देखा है। उनके अनुसार, प्रिशा केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और दृढ़ निश्चयी छात्रा के रूप में भी विकसित हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रिशा का समर्पण, लगन और प्रतिबद्धता सराहनीय है। यूपीसीए अंडर-19 टीम में चयन उसकी लगातार मेहनत और अनुशासन का परिणाम है। विद्यालय प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि प्रिशा आने वाले समय में भी खेल के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगी।

संस्थापक अध्यक्ष ने दी शुभकामनाएं

सेंट जोसेफ विद्यालय समूह की संस्थापक अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता अग्रवाल, प्रबंध तंत्र और विद्यालय प्रशासन ने भी प्रिशा को इस उपलब्धि पर बधाई दी। विद्यालय परिवार ने उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि प्रिशा ने अपनी मेहनत से विद्यालय और परिवार को गौरवान्वित किया है। विद्यालय प्रबंधन ने उम्मीद जताई कि प्रिशा क्रिकेट के सफर में लगातार आगे बढ़ेगी और भविष्य में देश के लिए खेलने का अवसर हासिल करेगी। प्रबंधन का कहना है कि उसकी मेहनत और प्रतिभा अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का माध्यम बनेगी।

परिवार और प्रशिक्षकों का भी योगदान

प्रिशा की इस उपलब्धि के पीछे उसके परिवार और प्रशिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। पढ़ाई के साथ नियमित क्रिकेट अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। प्रिशा ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने खेल और शिक्षा दोनों पर ध्यान बनाए रखा। विद्यालय परिवार का मानना है कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम नहीं होती, बल्कि परिवार, प्रशिक्षकों, शिक्षकों और संस्थान के सहयोग से उसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। प्रिशा की उपलब्धि को भी इसी सामूहिक प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है।

15 नवंबर को मिलेगा ‘नीरू मेमोरियल खेल रत्न सम्मान’

प्रिशा गुप्ता की उपलब्धि का जश्न विद्यालय में विशेष रूप से मनाया जाएगा। 15 नवंबर 2026 को स्थानीय के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में सेंट जोसेफ समूह की ओर से नीरू मेमोरियल एनुअल स्पोर्ट्स मीट आयोजित की जाएगी। इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में प्रिशा गुप्ता और उनके माता-पिता को ‘नीरू मेमोरियल खेल रत्न सम्मान’ से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान प्रिशा के लिए न केवल मौजूदा उपलब्धि की पहचान होगा, बल्कि उसके अब तक के खेल सफर को भी सम्मानित करेगा। अंडर-15 में राज्य टीम का प्रतिनिधित्व करने से लेकर अंडर-19 टीम में जगह बनाने तक प्रिशा ने लगातार अपने खेल को आगे बढ़ाया है।

अब बड़ी चुनौतियों की ओर बढ़े कदम

यूपीसीए अंडर-19 टीम में चयन के बाद प्रिशा के सामने अब प्रतिस्पर्धा का स्तर और बढ़ेगा। मुंबई और नागपुर में होने वाले मुकाबलों में उसे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। राज्य टीम में जगह बनाने के बाद अब उसकी कोशिश टीम के लिए प्रभावी प्रदर्शन करने की होगी। प्रिशा की कहानी यह भी बताती है कि कम उम्र में सही मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर मेहनत से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। विद्यालय परिवार को उम्मीद है कि प्रिशा आने वाले वर्षों में क्रिकेट के क्षेत्र में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी और अपने परिवार, प्रशिक्षकों तथा विद्यालय का नाम रोशन करती रहेगी।

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Updated on:

06 Oct 2026 04:33 pm

Published on:

06 Oct 2026 04:33 pm

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