UPCA U19 टीम में प्रिशा गुप्ता का चयन, मुंबई-नागपुर में खेलेंगी मुकाबले

यूपीसीए अंडर-19 टीम में चयन के बाद प्रिशा के सामने अब प्रतिस्पर्धा का स्तर और बढ़ेगा। मुंबई और नागपुर में होने वाले मुकाबलों में उसे अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। राज्य टीम में जगह बनाने के बाद अब उसकी कोशिश टीम के लिए प्रभावी प्रदर्शन करने की होगी। प्रिशा की कहानी यह भी बताती है कि कम उम्र में सही मार्गदर्शन, अनुशासन और निरंतर मेहनत से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है। विद्यालय परिवार को उम्मीद है कि प्रिशा आने वाले वर्षों में क्रिकेट के क्षेत्र में और बड़ी उपलब्धियां हासिल करेगी और अपने परिवार, प्रशिक्षकों तथा विद्यालय का नाम रोशन करती रहेगी।