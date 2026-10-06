Tourism : काशी-सारनाथ की विरासत से रूबरू होंगी महिला उद्यमी, यूपी पर्यटन को मिलेंगे नए बाजार और अवसर

उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से एफआईसीसीआई एफएलओ के समन्वय में आयोजित यह यात्रा प्रदेश की संस्कृति, खान-पान, हस्तशिल्प, आध्यात्मिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों को करीब से समझने का अवसर देगी। यात्रा में फैशन, सतत डिजाइन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, शिक्षा, वेलनेस और डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ी महिलाएं शामिल होंगी। इस पहल के पीछे पर्यटन को केवल स्मारकों और दर्शनीय स्थलों तक सीमित रखने के बजाय उसे स्थानीय लोगों की आजीविका से जोड़ने की सोच है। प्रतिभागियों को अपने अनुभवों के जरिए नए ट्रैवल नैरेटिव तैयार करने और उन्हें अपने व्यावसायिक नेटवर्क व डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। इससे प्रदेश के पर्यटन स्थलों को नए दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के साथ स्थानीय उद्यमों के लिए बाजार के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।