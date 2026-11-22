CM Yogi Meeting In Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में जारी और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं, प्रोत्साहन और सब्सिडी का लाभ स्थानीय युवाओं और प्रदेश के निवासियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। ऐसे में निवेश से पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।