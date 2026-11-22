Raja Bhaiya Wife Bhanvi Singh Statement: कुंडा स्थित बेंती राजभवन में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की श्रीराम कथा संपन्न होने के बाद विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी सिंह का एक और पोस्ट सामने आया है। इससे पहले राजा भैया की ओर से कथा का निमंत्रण न मिलने का दर्द बयां करने के बाद अब भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक नया संदेश साझा किया है। इसमें उन्होंने एक अन्य महिला के कारण घर से निकाले जाने और दोनों बेटियों के साथ रामकथा जैसे पावन अवसर पर भी घर वापस न आने देने का दुख जाहिर किया है।