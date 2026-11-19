भानवी सिंह ने अपनी पोस्ट में कुंडा की जनता और समस्त शुभचिंतकों को प्रणाम करते हुए लिखा कि आप सभी ने मेरे प्रति जो अपार स्नेह, प्रेम, सम्मान और अपनापन दिखाया है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। यह जानकर आंखें नम हो गईं कि इतने वर्षों और इतनी दूरियों के बाद भी आप सबके दिल में मेरे लिए वही स्नेह और सम्मान आज भी जीवित है। भानवी सिंह ने आगे लिखा, "यह बात अलग है कि मेरे हजूर, श्री रघुराज प्रताप सिंह जी की ओर से मुझे इस पावन श्रीराम कथा में सम्मिलित होने का निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन कुंडा की जनता ने अपने प्रेम और अपनत्व से मुझे जो स्थान दिया है, वह मेरे लिए किसी भी निमंत्रण से कम नहीं है।" उन्होंने आगे लिखा कि कई बार परिस्थितियां अपनों को दूर कर देती हैं, लेकिन दिलों के रिश्ते दूरियों के मोहताज नहीं होते।