‘मैं एक साधारण गृहिणी हूं, हथियारों से कोई नाता नहीं’: आर्म्स एक्ट नोटिस पर राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह का छलका दर्द

Raja Bhaiya Bhanvi Singh Arms Act:उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक राजा भैया की आर्म्स एक्ट के मामले में मुश्किलें बढ़ने वाली है। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने दावा किया है कि मुझे आर्म्स एक्ट के मुकदमे में फंसाने की कोशिश की जा रही है। भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लखनऊ के हजरतगंज थाने में मेरे खिलाफ दो झूठी FIR दर्ज की गई है। इसके साथ ही चार्जशीट भी दाखिल की गई। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ प्रशासन ने आर्म्स एक्ट के तहत नोटिस भेजा है।