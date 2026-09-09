Pratapgarh News: प्रतापगढ़ में दंपती ने जहर खाकर दी जान, भतीजे से विवाद के बाद उठाया कदम

दंपती की मौत के बाद पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिवार के सदस्यों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मंगलवार रात हुए विवाद की वजह क्या थी और उसके बाद दंपती ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। मामले में जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।