प्रतापगढ़: बहन को मायके लाना पड़ा भारी, 6 महीने से चल रहा था पति-पत्नी में विवाद, रिटायर्ड फौजी ने साले को मारी गोली

पुलिस की शुरुआती जांच में घटना की वजह पारिवारिक विवाद सामने आ रही है। कपिल यादव और उनकी पत्नी प्रियंका की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब छह महीने से विवाद चल रहा था। सोमवार को पति-पत्नी के बीच फिर विवाद हुआ। इसके बाद प्रियंका अपने मायके चली आईं। देवेंद्र अपनी बहन प्रियंका को 17 अगस्त को अपने घर ले आए थे। इसी बात से कपिल नाराज था। मंगलवार को वह मदाफरपुर बाजार पहुंचा और देवेंद्र की दुकान पर जाकर उनसे विवाद करने लगा। कहासुनी के बाद उसने गोली चला दी।