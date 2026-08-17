17 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

कौन हैं IPS आशुतोष मिश्रा, मां की मौत के बाद चर्चा में आया नाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बदली जांच की दिशा

IPS Ashutosh Mishra Mother Death: IPS आशुतोष मिश्रा 2016 बैच के अधिकारी हैं। उनकी मां की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद हत्या की पुष्टि नहीं हुई। मौत की वजह और गायब गहनों को लेकर पुलिस जांच जारी है।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Aug 17, 2026

IPS Ashutosh Mishra

IPS आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती (X Photo Sachin Gupta)

IPS Ashutosh Mishra Mother Murder Case: उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर के पद पर तैनात IPS आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती (91) का शव रविवार सुबह अंबेडकरनगर के मालीपुर क्षेत्र स्थित रूढ़ा धमरूआ गांव के घर में मिला। उनके शरीर से सोने के जेवर गायब थे और मुंह में कपड़ा ठूंसे जाने की बात सामने आई। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूट और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई और मौत की वजह को लेकर जांच जारी है।

जानिए कौन हैं IPS आशुतोष मिश्रा

IPS आशुतोष मिश्रा 2016 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने राज्य पुलिस सेवा (PPS) से प्रमोशन के बाद IPS का पद हासिल किया। वर्तमान में वह लखनऊ स्थित पुलिस भवन कल्याण में SP पद पर तैनात बताए जा रहे हैं। 15 अगस्त को आशुतोष मिश्रा अंबेडकरनगर पहुंचे थे। यहां वह एक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम के बाद वह शाम को वापस लखनऊ लौट गए थे। इसके अगले दिन उनके गांव धवरूवा स्थित घर में उनकी मां की मौत की खबर सामने आई।

घर में अकेली रहती थीं IPS की मां

मालीपुर थाना क्षेत्र के धवरूवा गांव में IPS आशुतोष मिश्रा की मां अकेली रहती थीं। उनकी देखभाल के लिए एक दाई रोजाना घर आती थी। रविवार सुबह जब दाई घर पहुंची तो महिला को मृत हालत में देखकर उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। इसके बाद लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। शुरुआती जांच में महिला के मुंह में कपड़ा मिलने और कुछ गहने गायब होने की बात सामने आई थी। इसी वजह से हत्या और लूट की आशंका जताई गई थी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। शव का तीन डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। पुलिस ने बताया कि हार्ट को हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच के लिए भेजा गया है, जिससे मौत की वजह को लेकर और स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

गहने गायब होने की गुत्थी अभी बाकी

हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन महिला के गहने गायब होने का सवाल अभी भी बना हुआ है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गहने कहां गए और इसके पीछे कोई अन्य वजह तो नहीं है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल से मिले तथ्यों, आसपास की जानकारी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

मौत से पहले गांव आए थे IPS अधिकारी

घटना से एक दिन पहले 15 अगस्त को आशुतोष मिश्रा अपने गांव आए थे। उन्होंने स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसके बाद लखनऊ लौट गए। अगले दिन मां की मौत की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अयोध्या रेंज के IG समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था।

72 घंटे तक मोर्चरी में पड़ा रहा शव, बेटे और पत्नी ने मोड़ा मुंह, कभी बड़े कारोबारी रहे सैफई के बुजुर्ग का लावारिस में अंतिम संस्कार

ये भी पढ़ें
Etawah News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Aug 2026 12:02 pm

Published on:

17 Aug 2026 11:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / कौन हैं IPS आशुतोष मिश्रा, मां की मौत के बाद चर्चा में आया नाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बदली जांच की दिशा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘अखिलेश जी आपके सांसद ने तो कमाल कर दिया’, ‘शोले’ के टंकी वाले सीन का भी ओपी राजभर ने किया जिक्र; सपा पर साधा निशाना

op rajbhar akhilesh yadav rajiv rai water tank remark up politics
लखनऊ

UP में तूफानी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, बंगाल की खाड़ी के अवदाब से बदलेगा मौसम

तेज हवाओं के साथ बारिश के बाद बदला मौसम का मिजाज, सड़कों पर दिखा बारिश का असर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ड्राइवर को झपकी आते ही डिवाइडर से टकराई बस, एक की मौत, 17 गंभीर

Expressway Accident
लखनऊ

यूपी में सीएम योगी का स्टार्टअप को लेकर बड़ा ऐलान, अब 3 साल तक सरकार देगी EPF और ESI का पैसा

Yogi Adityanath on Akhilesh Yadav
लखनऊ

उत्तर प्रदेश में 10 हजार ‘गो मित्र’ बनाएगी योगी सरकार, गो संरक्षण से जुड़ेंगे युवा और Gen Z

CM Yogi
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.