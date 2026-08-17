कौन हैं IPS आशुतोष मिश्रा, मां की मौत के बाद चर्चा में आया नाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बदली जांच की दिशा

IPS Ashutosh Mishra Mother Murder Case: उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर के पद पर तैनात IPS आशुतोष मिश्रा की मां इंद्रावती (91) का शव रविवार सुबह अंबेडकरनगर के मालीपुर क्षेत्र स्थित रूढ़ा धमरूआ गांव के घर में मिला। उनके शरीर से सोने के जेवर गायब थे और मुंह में कपड़ा ठूंसे जाने की बात सामने आई। घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ लूट और हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। हालांकि, बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि नहीं हुई और मौत की वजह को लेकर जांच जारी है।

