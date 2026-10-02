आराधना के सहारे पूर्वांचल, इमरान से पश्चिमी यूपी पर नजर, कांग्रेस की नई सोशल इंजीनियरिंग

आराधना मिश्रा का चयन कांग्रेस के लिए कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। वह प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट से लगातार तीन बार विधायक रही हैं और लंबे समय तक कांग्रेस विधानमंडल दल का नेतृत्व कर चुकी हैं। उनके पिता प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। साल 2014 के उपचुनाव से रामपुर खास की राजनीति में सक्रिय आराधना मिश्रा ने 2017 और 2022 में भी सीट बरकरार रखी।

प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका चयन कांग्रेस को एक ऐसा चेहरा देता है, जिसकी राजनीतिक जड़ें उत्तर प्रदेश में हैं और जिसका विधानसभा स्तर पर लंबा अनुभव है। इससे पहले अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रमुख राजनीतिक चेहरा पूर्वांचल और खास तौर पर वाराणसी क्षेत्र से जुड़ा रहा। अब नेतृत्व का चेहरा बदलने के साथ संगठन की राजनीतिक प्राथमिकताओं के विस्तार का संकेत भी दिखाई देता है।