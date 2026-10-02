राज्यसभा चुनाव में भाजपा की तैयारी: BJP के राज्यसभा पैनल में 2027 का जातीय और क्षेत्रीय गणित

लगातार दो उच्च सदन के चुनावों के बाद भाजपा के सामने विधानसभा की 403 सीटों के लिए प्रत्याशी चयन होगा। इसलिए राज्यसभा के आठ नामों में किसे जगह मिलती है, यह केवल उच्च सदन का प्रतिनिधित्व नहीं होगा; इससे यह भी सामने आएगा कि पार्टी पुराने चुनावी चेहरों, संगठन के नेताओं और नए सामाजिक चेहरों के बीच किस तरह राजनीतिक जिम्मेदारियां बांट रही है।

भाजपा की अंतिम सूची आने के बाद ही साफ होगा कि 25 नामों के पैनल में से किन आठ चेहरों को 2027 से पहले राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका दी जाती है और जातीय-क्षेत्रीय संतुलन में किसे प्रतिनिधित्व मिलता है।