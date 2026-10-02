Shastri Jayanti: खादी पर 25 फीसदी छूट का ऐलान, सीएम योगी बोले- इसे जीवन का हिस्सा बनाएं

Mahatma Gandhi, 25% discount:गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को खादी को बढ़ावा देने का संदेश देते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि खादी भारत की स्वाधीनता का मंत्र रही है और इसे जनजीवन का हिस्सा बनाना राष्ट्र के कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बुनकरों के हुनर को सम्मान देना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में खादी के वस्त्रों पर 30 जनवरी 2027 तक 25 फीसदी की छूट उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अवसर का लाभ उठाने और खादी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की।