गोमती किनारे जलभराव पर अखिलेश यादव का हमला: ‘स्मार्ट सिटी वालों ने बजट साफ किया, नदियां नहीं’

सपा प्रमुख अखिलेश यादव फोटो-ANI
अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षी योजनाओं और वादों पर तंज कसते हुए कहा, "मुझे इस बात का गहरा दुख है कि गोमती के किनारे बसे हुए बहुत सारे परिवारों के सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया है। हफ्तों-महीनों से पानी भरा पड़ा है, लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। जो लोग शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे करते थे और नदियों को साफ करने की बातें करते थे, उन्होंने नदियां तो साफ नहीं कीं, लेकिन बजट जरूर साफ कर लिया।"
इसके साथ ही उन्होंने देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चिंता व्यक्त करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, जिसका एक शानदार और समृद्ध लोकतांत्रिक इतिहास रहा है। देश के इस ताने-बाने को बनाए रखने के लिए सभी वर्गों और विचारधाराओं को एकजुट होना होगा।
सपा प्रमुख ने देशवासियों और राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सुरक्षा (सेफ डेमोक्रेसी) और संविधान को बचाने के लिए अब समय आ गया है कि सभी लोग आपसी मतभेद भूलकर एक साथ आएं और मिलकर देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें।
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