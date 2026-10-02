UP Politics: ‘जो कांग्रेस से गठबंधन कर रहा है, उसकी हार हो रही है’, मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

संजय निषाद ने अखिलेश यादव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बड़े नेता हैं, लेकिन अभी भी कचौड़ी-पकौड़ी से आगे नहीं निकल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और अपनी विचारधारा से जुड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मंत्री ने OBC आरक्षण का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 27 प्रतिशत हिस्से में 'मिल्क-मैन' का कब्जा हो गया है और दूसरे लोग गायब हैं। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अलग-अलग बयान दिए जा रहे हैं।