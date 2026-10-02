सपा के राज्यसभा दांव में 2027 की सियासत: रामगोपाल की वापसी, नथवानी से उद्योग जगत को साधने का संदेश

SP Rajya Sabha Candidates:उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दो प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। हालांकि तीसरे नाम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता प्रो. रामगोपाल यादव के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े धनराज परिमल नथवानी को प्रत्याशी बनाकर एक ओर अपने पुराने संसदीय नेतृत्व को कायम रखा है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक संगठन से बाहर की कॉरपोरेट पृष्ठभूमि वाले चेहरे को संसद भेजने का फैसला किया है। तीसरे नाम के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी और पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन के नाम चर्चा में हैं।