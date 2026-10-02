‘मैं किसी दूसरे दल में नहीं जा रहा, BSP मेरा परिवार है’, आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी, बोले- अशोक सिद्धार्थ पर आपका फैसला उचित

पिछले दिनों पार्टी से निष्कासित पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ के मामले पर अपना रुख साफ करते हुए आकाश आनंद ने मायावती के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने और उनके राजनीतिक संन्यास का निर्णय पूरी तरह उचित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिश्ते अपनी जगह होते हैं, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम का मिशन रिश्तों से कहीं अधिक बड़ा है। व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से ऊपर उठकर पार्टी और बहुजन आंदोलन के हित में खड़े रहना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।