‘मैं किसी दूसरे दल में नहीं जा रहा, BSP मेरा परिवार है’, आकाश आनंद ने मायावती से मांगी माफी, बोले- अशोक सिद्धार्थ पर आपका फैसला उचित

आकाश आनंद ने पार्टी प्रमुख मायावती को संबोधित एक पोस्ट में साफ किया है कि वे किसी दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहे। उन्होंने लिखा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में उनके बारे में कई खबरें और अफवाहें चल रही थीं। उनके शब्दों में, "न आज, न कभी" वे पार्टी नहीं छोड़ेंगे।
"BSP सिर्फ पार्टी नहीं, मेरा परिवार है"
पोस्ट में आकाश आनंद ने मायावती को अपना "राजनैतिक गुरु", "प्रेरणा" और "बुआ माँ" बताया। उन्होंने लिखा कि राजनीति में जो कुछ सीखा और किया, वह उन्हीं के मार्गदर्शन में किया। BSP को उन्होंने अपना परिवार बताया।
अशोक सिद्धार्थ पर फ़ैसले का समर्थन
पिछले दिनों पार्टी से निष्कासित पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ के मामले पर अपना रुख साफ करते हुए आकाश आनंद ने मायावती के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने और उनके राजनीतिक संन्यास का निर्णय पूरी तरह उचित है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रिश्ते अपनी जगह होते हैं, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर और मान्यवर कांशीराम का मिशन रिश्तों से कहीं अधिक बड़ा है। व्यक्तिगत या पारिवारिक हितों से ऊपर उठकर पार्टी और बहुजन आंदोलन के हित में खड़े रहना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है।
चुप्पी पर मांगी क्षमा
अशोक सिद्धार्थ के निष्कासन के समय सोशल मीडिया पर अपनी निष्क्रियता और मायावती के पोस्ट को रीपोस्ट न करने पर सफाई देते हुए आकाश आनंद ने कहा कि उस दौरान वे सोशल मीडिया से दूर थे। उनकी इस चुप्पी को गलत समझा गया, जिससे मीडिया में तरह-तरह की अफवाहों ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि यदि इस अनजाने घटनाक्रम से पार्टी सुप्रीमो को कोई ठेस पहुंची है, तो वे इसके लिए सहृदय क्षमाप्रार्थी हैं।
फिर से सेवा का अवसर मांगा
आखिरी में आकाश आनंद ने दोहराया कि उनका एकमात्र लक्ष्य मायावती के कुशल नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी और मिशन की निस्वार्थ सेवा करना है। उन्होंने कहा कि विश्वास केवल बातों से नहीं बल्कि काम से साबित होता है, और वे इसे अपनी कड़ी मेहनत और आचरण से सिद्ध करके दिखाएंगे। उन्होंने 'जय भीम' और 'जय बसपा' के नारे के साथ स्पष्ट किया कि बाबा साहेब का मिशन, मान्यवर साहेब का दिखाया मार्ग और बहन कुमारी मायावती का नेतृत्व ही उनकी राजनीति की एकमात्र दिशा है।
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