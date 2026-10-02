UP Politics: ‘सपा अपने कुनबे की चिंता करे’ डिप्टी CM पाठक बोले- BJP में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही

डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। फोटो-IANS
UP Politics: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भारतीय जनता पार्टी में लगातार बढ़ रही लोगों की भागीदारी का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और पार्टी में शामिल होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी को भाजपा की चिंता करने के बजाय अपने संगठन और अपने राजनीतिक कुनबे पर ध्यान देना चाहिए। उनके मुताबिक, भाजपा पूरी तरह संगठित है और आने वाले समय में पार्टी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या और बढ़ सकती है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की संगठनात्मक ताकत उसके कार्यकर्ताओं से बनती है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी में शामिल होने के लिए लगातार लोग आगे आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक के मुताबिक, जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, भाजपा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर तस्वीर और स्पष्ट होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने संगठन को लेकर पूरी तरह तैयार है।
ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर टिप्पणी करने के बजाय अपने 'कुनबे' की चिंता करनी चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं। भाजपा और सपा के बीच प्रदेश की राजनीति में कई मुद्दों पर लगातार बयानबाजी होती रही है।
ब्रजेश पाठक ने अपने बयान में चुनाव के नजदीक आने के साथ भाजपा में लोगों के शामिल होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह सिलसिला और दिखाई देगा। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा में कितने लोग शामिल होंगे या किन नेताओं के पार्टी में आने की संभावना है। फिलहाल उनका बयान भाजपा के संगठन और संभावित राजनीतिक जॉइनिंग को लेकर उनके दावे तक सीमित है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा और समाजवादी पार्टी प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। दोनों दल समय-समय पर एक-दूसरे के संगठन, नेतृत्व और चुनावी तैयारियों को लेकर बयान देते रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग