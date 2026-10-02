UP Politics: ‘सपा अपने कुनबे की चिंता करे’ डिप्टी CM पाठक बोले- BJP में शामिल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही

ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पर टिप्पणी करने के बजाय अपने 'कुनबे' की चिंता करनी चाहिए। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हैं। भाजपा और सपा के बीच प्रदेश की राजनीति में कई मुद्दों पर लगातार बयानबाजी होती रही है।