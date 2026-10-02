‘ज्ञानेश कुमार की भूमिका संदिग्ध, तुरंत दें इस्तीफा’, सपा नेता बोले- चुनाव आयुक्त नियुक्ति की पुरानी प्रक्रिया बहाल करने के लिए संघर्ष करेगा विपक्ष

सपा नेता फखरुल हसन चांद का कहना है कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका रही है और उनके खिलाफ जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उसके बाद उन्हें स्वतः ही अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही मांग कर चुके हैं कि इस पूरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) को हस्तक्षेप करना चाहिए।