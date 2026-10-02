‘सपा डूबता हुआ जहाज, 50 सीटें भी दे तो पाला नहीं बदलूंगा’, अखिलेश को ओम प्रकाश राजभर की दो टूक

पत्रकार ने ध्यान दिलाया कि अब तक सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हवाले से यह चर्चा थी कि राजभर की पार्टी को भाजपा से तीन सीटें मिलेंगी, जबकि अब सपा की ओर से उन्हें अपने साथ आने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इस पर राजभर ने कहा कि आगे चलकर सपा नेता यह भी कह सकते हैं कि आइए, हम आपको 50 सीटें देंगे। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे चुनाव करीब आएगा, इसी तरह के बयान आते रहेंगे।