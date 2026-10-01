UP Politics: मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना; बोले- सपा का घमंड प्रदेश की जनता ध्वस्त करेगी

UP Politics: समाजवादी पार्टी की ओर सेउत्तर प्रदेशसे राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने के बाद भाजपा के नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सपा ने वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने 30 सितंबर को अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी और जयवीर सिंह ने सपा के उम्मीदवार चयन को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। दोनों मंत्रियों ने PDA के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता सपा को जवाब देगी।