‘हर मुस्लिम बच्चे के एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर चाहता हूं’ PM मोदी के बयान पर सांसद का कटाक्ष, बोले- मदरसों पर ही चल रहा बुलडोजर

मसूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बच्चों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखने की बात कही थी। इसके आधार पर उन्होंने मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज प्रदेश में मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम बच्चों के लिए कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षा की बात की गई थी, लेकिन मौजूदा समय में मदरसों से जुड़े मामलों में कार्रवाई देखने को मिल रही है। यह आरोप उन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए लगाया।