‘ई-रिक्शा चलाओ वाले बयान पर घिरी भाजपा’, अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

Akhilesh Yadav Counter On Brajesh Pathak: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे (सपा) साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के 'नौकरी के पीछे मत भागो, ई-रिक्शा चलाओ' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम को एक ई-रिक्शा बुक करना चाहिए। वे ऐसे डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने अस्पतालों को ही बीमार कर दिया है, अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। आने वाले दिनों में PDA और जनता BJP का सफाया कर देगी।