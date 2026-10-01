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‘ई-रिक्शा चलाओ वाले बयान पर घिरी भाजपा’, अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

SP Chief Akhilesh Yadav: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के 'ई-रिक्शा चलाओ' वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि वे खुद एक ई-रिक्शा बुक कर लें। उन्होंने कहा कि जनता और PDA मिलकर भाजपा का सफाया करेगी।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Oct 01, 2026

Akhilesh Yadav

अखिलेश यादव (photo- ians)

Akhilesh Yadav Counter On Brajesh Pathak: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमारे (सपा) साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका स्वागत है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के 'नौकरी के पीछे मत भागो, ई-रिक्शा चलाओ' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे डिप्टी सीएम को एक ई-रिक्शा बुक करना चाहिए। वे ऐसे डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने अस्पतालों को ही बीमार कर दिया है, अस्पतालों को इलाज की जरूरत है। आने वाले दिनों में PDA और जनता BJP का सफाया कर देगी।

'अस्पताल खुद बीमार हो गए हैं'

अखिलेश यादव ने उपमुख्यमंत्री को निशाना बनाते हुए कहा कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को खुद ई-रिक्शा बुक कर लेना चाहिए। वे ऐसे डिप्टी सीएम हैं जिन्होंने अस्पतालों को ही बीमार बना दिया है। अस्पतालों को अब इलाज की जरूरत है। उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत पर सवाल उठाए और कहा कि जनता और पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) गठबंधन आने वाले दिनों में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर देगा।

नौकरी बनाम स्वरोजगार का विवाद

ब्रजेश पाठक का बयान लखनऊ में भारत टैक्सी सेवा के लॉन्च कार्यक्रम के दौरान आया था। उन्होंने कहा था कि युवा नौकरी की दौड़ में न फंसें, बल्कि अपनी गाड़ी लेकर चार घंटे चलाएं, दोपहर बच्चों के साथ बिताएं और परिवार के साथ समय निकालें। विपक्ष ने इसे बेरोजगारी छिपाने का प्रयास बताया। अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को उठाते हुए सपा की ओर से सभी को आमंत्रित किया जो भाजपा की नीतियों से नाराज हैं।

सपा का संदेश: एकजुट होकर लड़ाई

अखिलेश ने साफ कहा कि सपा दरवाजे खुले रखे हुए है। जो लोग भाजपा को हराने के उद्देश्य से पार्टी में आना चाहते हैं, उन्हें जगह दी जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की कि स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दें। पार्टी के अनुसार सरकार युवाओं को सरकारी नौकरी देने के बजाय स्वरोजगार के नाम पर टाल रही है।

आने वाले दिनों का संकेत

यह बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जारी बहस को और तेज करता है। अखिलेश यादव का यह रुख सपा को विपक्षी दलों और आम लोगों को एकजुट करने की दिशा में एक कदम लगता है। पीडीए फॉर्मूला और जनसमर्थन के बल पर भाजपा को चुनौती देने का दावा उन्होंने दोहराया।

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Updated on:

01 Oct 2026 03:18 pm

Published on:

01 Oct 2026 02:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘ई-रिक्शा चलाओ वाले बयान पर घिरी भाजपा’, अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल

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