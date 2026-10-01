1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘आपातकाल में कांग्रेस ने जुल्म-अत्याचार किया’, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा बोले- आज उससे अधिक अन्याय हो रहा

Ravidas Mehrotra: सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1975 में लोकतंत्र और मौलिक अधिकार छीने गए थे। मेहरोत्रा ने भाजपा सरकार पर भी अपराध बढ़ने का आरोप लगाया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 01, 2026

UP News

सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा (IANS Photo)

Uttar Pradesh News:लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि साल 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। उन्होंने कहा कि उस दौरान लोकतंत्र की हत्या हुई और जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने कहा कि 29 साल बाद आपातकाल के बंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया। आज लोकतंत्र सेनानी का सम्मान समारोह समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है।

इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि हैं। इसमें लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने का काम किया जाएगा। आपातकाल में जो जुल्म, अत्याचार और अन्याय हुआ था, उससे अधिक जुल्म और अन्याय आज हो रहा है

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

आपातकाल के दौरान कांग्रेस की भूमिका को लेकर सपा विधायक ने कहा कि निश्चित रूप से आपातकाल में कांग्रेस पार्टी ने जुल्म-अत्याचार करने का काम किया था। मेहरोत्रा ने कहा कि उस दौर में लोकतंत्र और नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े गंभीर सवाल उठे थे। उन्होंने इसी संदर्भ में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह को महत्वपूर्ण बताया।

तीसरे प्रत्याशी के नाम पर बोले

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी के बयान और समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी को लेकर पूछे गए सवाल पर रविदास मेहरोत्रा ने कहा ने कहा कि अभी तीसरे प्रत्याशी के नाम की घोषणा होनी बाकी है और समाजवादी पार्टी लगातार जो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करने का काम कर रही है। अभी समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद में विपक्ष का नेता मुस्लिम बनाया है।

पायलट पर हमले को लेकर भाजपा पर हमला

कैप्टन स्मित मच्छार द्वारा फ्लाईदुबई उड़ान में सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने के मामले पर भी सपा विधायक ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो पायलट के ऊपर चाकू से हमला किया, उसके बाद भी वो जहाज सुरक्षित ले आया, ये उसकी बहादुरी का प्रतीक है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा की सरकार में आज कोई सुरक्षित नहीं है और भाजपा की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पायलट तक की हत्या करने का काम हो रहा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 01:50 pm

Published on:

01 Oct 2026 01:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘आपातकाल में कांग्रेस ने जुल्म-अत्याचार किया’, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा बोले- आज उससे अधिक अन्याय हो रहा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय को लेकर फिर गरमाया विवाद, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा याचिका

up news
लखनऊ

‘PDA का फॉर्मूला बदलते रहते हैं सपा प्रमुख’, अखिलेश यादव पर OP राजभर का पलटवार, वोट चोरी से लेकर PDA तक घेरा

OP Rajbhar on Akhilesh
लखनऊ

UP Politics: ‘INDIA गठबंधन में आधे लोग एक तरफ हैं, आधे दूसरी तरफ’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले- इसका अब कोई मतलब नहीं

up news
लखनऊ

लखनऊ में वकीलों का आंदोलन तेज, चैंबर विस्थापन की मांग पर भूख हड़ताल की तैयारी

. स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे अधिवक्ता। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सोने के भाव ने छुआ 1.53 लाख का आंकड़ा, चांदी भी 2.31 लाख रुपये दर्ज

सोने के आभूषण देखते ग्राहक, खरीदारी से पहले शुद्धता और अंतिम कीमत की जानकारी लेते लोग। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.