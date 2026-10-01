‘आपातकाल में कांग्रेस ने जुल्म-अत्याचार किया’, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा बोले- आज उससे अधिक अन्याय हो रहा

Uttar Pradesh News:लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि साल 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। उन्होंने कहा कि उस दौरान लोकतंत्र की हत्या हुई और जनता के मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे। उन्होंने कहा कि 29 साल बाद आपातकाल के बंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया गया। आज लोकतंत्र सेनानी का सम्मान समारोह समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है।