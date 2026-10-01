राम मंदिर चढ़ावा मामले में चंपत राय को लेकर फिर गरमाया विवाद, 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा याचिका

यह याचिका अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चंपत राय राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में कथित अनियमितताओं और मंदिर के आसपास जमीन की कथित अवैध खरीद में शामिल रहे हैं। याचिका में चंपत राय और अन्य दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके अलावा मौजूदा ट्रस्ट को भंग कर उसका पूरी तरह पुनर्गठन करने की मांग भी की गई है।