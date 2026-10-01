‘PDA का फॉर्मूला बदलते रहते हैं सपा प्रमुख’, अखिलेश यादव पर OP राजभर का पलटवार, वोट चोरी से लेकर PDA तक घेरा

ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला फोटो सोर्स-IANS
OP Rajbhar Attack on Akhilesh Yadav: कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एक साथ कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। राजभर ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन, सपा के PDA फॉर्मूले और विधायकों की टूट के दावों को लेकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सपा में मुस्लिम नेताओं की स्थिति पर भी तीखा तंज कसा है।
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