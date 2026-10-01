UP Politics: ‘INDIA गठबंधन में आधे लोग एक तरफ हैं, आधे दूसरी तरफ’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले- इसका अब कोई मतलब नहीं

दरअसल, अखिलेश यादव ने बुधवार को दावा किया था कि भाजपा के कई विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा था कि इन विधायकों को पार्टी में शामिल करने में जगह की समस्या सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने संकेत दिया था कि सपा हाल के कुछ चुनावों में जिन सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरी थी, उन्हीं के साथ आगे भी चुनाव लड़ सकती है। उन्होंने कहा था कि गठबंधन की घोषणा जल्द करने का लक्ष्य है। अखिलेश यादव ने कहा था कि हम बहुत जल्द इसकी घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं और गठबंधन पहले जैसा ही रहेगा।