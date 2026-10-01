लखनऊ में वकीलों का आंदोलन तेज, चैंबर विस्थापन की मांग पर भूख हड़ताल की तैयारी

lawyers protest: राजधानी में पुराने हाईकोर्ट परिसर के बाहर स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास चैंबरों को तोड़े जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने धरना शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। चैंबरों के विस्थापन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर वकीलों की ओर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके चैंबर लंबे समय से उनके कार्यस्थल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और इन्हें हटाए जाने से बड़ी संख्या में वकीलों के सामने कामकाज से जुड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।