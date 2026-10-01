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लखनऊ में वकीलों का आंदोलन तेज, चैंबर विस्थापन की मांग पर भूख हड़ताल की तैयारी

lawyers protest: लखनऊ में पुराने हाईकोर्ट परिसर के बाहर चैंबर तोड़े जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने धरना शुरू किया। चैंबर विस्थापन की मांग को लेकर भूख हड़ताल की तैयारी है।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 01, 2026

. स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे अधिवक्ता। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

. स्वास्थ्य भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए जुटे अधिवक्ता। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

lawyers protest: राजधानी में पुराने हाईकोर्ट परिसर के बाहर स्थित स्वास्थ्य भवन के आसपास चैंबरों को तोड़े जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने धरना शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। चैंबरों के विस्थापन और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर वकीलों की ओर से आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनके चैंबर लंबे समय से उनके कार्यस्थल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं और इन्हें हटाए जाने से बड़ी संख्या में वकीलों के सामने कामकाज से जुड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है।

चैंबर विस्थापन के मुद्दे पर विरोध

अधिवक्ताओं की ओर से चैंबरों के विस्थापन को लेकर अपनी मांगें प्रशासन के सामने रखने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में धरना और भूख हड़ताल शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि चैंबर केवल बैठने की जगह नहीं होते, बल्कि वकीलों के रोजमर्रा के पेशेवर काम का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे में इनके हटने से उनके कामकाज पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

धरने की तैयारियां लगभग पूरी

विरोध प्रदर्शन के लिए आवश्यक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में धरने में पहुंचकर सहयोग करने की अपील की गई है। आंदोलन से जुड़े अधिवक्ताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से सामने रखना है। उनका जोर इस बात पर है कि चैंबरों के विस्थापन से जुड़े मामले में संबंधित पक्षों के बीच संवाद के माध्यम से समाधान निकाला जाए।

प्रशासन के रुख पर निगाह

धरना शुरू होने के बाद प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई पर भी नजर रहेगी। अधिवक्ताओं की मांग है कि चैंबर विस्थापन के मामले में उनकी समस्याओं और व्यावहारिक कठिनाइयों को गंभीरता से सुना जाए। उनका कहना है कि किसी भी व्यवस्था में बदलाव से पहले प्रभावित अधिवक्ताओं के हितों और उनके कामकाज की जरूरतों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

आंदोलन आगे बढ़ने के संकेत

चैंबरों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध आने वाले दिनों में किस दिशा में जाता है, यह प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच होने वाली बातचीत पर निर्भर करेगा। फिलहाल धरना और प्रस्तावित भूख हड़ताल को लेकर अधिवक्ताओं में सक्रियता बढ़ गई है। बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं के इसमें शामिल होने की अपील की गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन की ओर से उनकी मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है और क्या बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान निकल पाता है।

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Updated on:

01 Oct 2026 01:07 pm

Published on:

01 Oct 2026 01:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में वकीलों का आंदोलन तेज, चैंबर विस्थापन की मांग पर भूख हड़ताल की तैयारी

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