‘जब खेत मुस्कुराएगा, तब देश मुस्कुराएगा’, किसानों की समस्याओं पर अखिलेश यादव ने दोहराया PDA का नारा, ‘जो पीड़ित, वो पीडीए’

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने उनके सामने अपनी समस्याओं और चुनौतियों का विस्तृत ब्यौरा रखा। उनके मुताबिक किसानों ने खेती की बढ़ती लागत, फसल के उचित दाम, ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और किसानों के सामने मौजूद अन्य परेशानियों को लेकर अपनी बात रखी। सपा अध्यक्ष ने दावा किया कि प्रदेश में किसान वर्ग लगातार कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है और उसकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान केवल कृषि व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी है। किसान की आय और खेती की स्थिति का सीधा असर गांवों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब किसान की आमदनी बेहतर होती है तो गांवों में बाजार, छोटे कारोबार, रोजगार और स्थानीय मांग भी मजबूत होती है। इसके विपरीत खेती घाटे में जाने पर इसका असर पूरे ग्रामीण आर्थिक ढांचे पर पड़ता है।