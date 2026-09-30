‘दलित चौपाल से चाणक्य चौपाल तक’, यूपी में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी चिराग पासवान की लोजपा

अरुण भारती ने बताया कि पार्टी फिलहाल चार कार्यक्रम चला रही है। ‘दलित चौपाल’ के जरिए दलित समुदाय से जुड़ाव बढ़ाया जा रहा है। ‘चाणक्य चौपाल’ के माध्यम से बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग को जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर ‘नव संकल्प महासभा’ भी चल रही है। इन कार्यक्रमों से चुनाव की व्यापक तैयारी सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि गठबंधन से पहले संगठन की ताकत जरूरी है। संगठन पर काम तेजी से चल रहा है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी कर रही है और चुनाव में मजबूती से उतरेगी।