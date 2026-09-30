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‘दलित चौपाल से चाणक्य चौपाल तक’, यूपी में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी चिराग पासवान की लोजपा

LJP RV MP Arun Bharti: यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर लोजपा (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी 'दलित चौपाल' और 'चाणक्य चौपाल' जैसे कार्यक्रमों के जरिए राज्य की सभी 403 सीटों पर मजबूती से तैयारी कर रही है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Sep 30, 2026

Arun Bharti

LJP (RV) सांसद अरुण भारती फोटो IANS

LJP RV MP Arun Bharti Statement UP Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तैयारी में लोजपा (रामविलास) सक्रिय हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर पार्टी सांसद अरुण भारती ने कहा कि पार्टी संगठन मजबूत करने पर जोर दे रही है और सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।

चार कार्यक्रमों से संगठन मजबूत

अरुण भारती ने बताया कि पार्टी फिलहाल चार कार्यक्रम चला रही है। ‘दलित चौपाल’ के जरिए दलित समुदाय से जुड़ाव बढ़ाया जा रहा है। ‘चाणक्य चौपाल’ के माध्यम से बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग को जोड़ा जा रहा है। राजनीतिक स्तर पर ‘नव संकल्प महासभा’ भी चल रही है। इन कार्यक्रमों से चुनाव की व्यापक तैयारी सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि गठबंधन से पहले संगठन की ताकत जरूरी है। संगठन पर काम तेजी से चल रहा है और कार्यकर्ता उत्साहित हैं। पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए तैयारी कर रही है और चुनाव में मजबूती से उतरेगी।

गठबंधन पर अभी कोई फैसला नहीं

गठबंधन को लेकर अरुण भारती ने साफ कहा कि अभी यह तय नहीं है कि गठबंधन होगा या नहीं और किस रूप में होगा। फिलहाल पूरा फोकस संगठन मजबूत करने पर है। जब समय आएगा तब गठबंधन पर चर्चा की जाएगी।

सभी सीटों पर मजबूत एंट्री का दावा

पार्टी सांसद ने दोहराया कि लोजपा उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए मजबूत तैयारी कर रही है। दलित चौपाल के जरिए पूरे दलित समुदाय को संगठित किया जा रहा है। चाणक्य चौपाल से शिक्षित और सामाजिक रूप से जागरूक लोगों को जोड़ा जा रहा है। इन प्रयासों से पार्टी का आधार बढ़ रहा है।

चुनावी रणनीति पर जोर

चिराग पासवान के नेतृत्व में लोजपा यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी है। दलित वोट बैंक के अलावा बुद्धिजीवी वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश की जा रही है। पार्टी का दावा है कि संगठन मजबूत होने के बाद ही किसी भी तरह के गठबंधन पर बात होगी।
अरुण भारती के अनुसार, कार्यकर्ता उत्साह में हैं और पार्टी सभी सीटों पर प्रभावी तरीके से चुनाव में उतरने की योजना बना रही है। यह प्रयास उत्तर प्रदेश में लोजपा की उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Updated on:

30 Sept 2026 09:40 pm

Published on:

30 Sept 2026 09:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘दलित चौपाल से चाणक्य चौपाल तक’, यूपी में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी चिराग पासवान की लोजपा

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