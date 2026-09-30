‘किसान खुशहाल तो देश खुशहाल’, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान- हमारा घोषणापत्र होगा किसान-समर्थक

SP Chief Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जब तक हमारे किसान खुश नहीं होंगे, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा; हमारा घोषणापत्र किसान-हितैषी होगा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बीज खरीद, बड़े डेयरी प्लांट की कमी और सरसों तेल योजना की उनकी मांग से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा।