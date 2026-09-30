30 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘किसान खुशहाल तो देश खुशहाल’, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान- हमारा घोषणापत्र होगा किसान-समर्थक

Akhilesh Yadav: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात कर घोषणापत्र को किसान-समर्थक बनाने का ऐलान किया। उन्होंने सपा सरकार बनने पर बीज खरीद, बड़े डेयरी प्लांट और सरसों तेल योजना की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Shaitan Prajapat

Sep 30, 2026

Akhilesh yadav

अखिलेश यादव फोटो सोर्स @samajwadiparty Facebook

SP Chief Akhilesh Yadav: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि जब तक हमारे किसान खुश नहीं होंगे, तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं होगा; हमारा घोषणापत्र किसान-हितैषी होगा। लखनऊ में अखिलेश यादव ने किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो बीज खरीद, बड़े डेयरी प्लांट की कमी और सरसों तेल योजना की उनकी मांग से जुड़े मुद्दों का समाधान किया जाएगा।

यह खबर अपडेट की जा रही है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

SP national president Akhilesh Yadav

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Sept 2026 04:49 pm

Published on:

30 Sept 2026 04:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘किसान खुशहाल तो देश खुशहाल’, सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान- हमारा घोषणापत्र होगा किसान-समर्थक

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Politics: ‘BJP का पतन शुरू हो गया है, अखिलेश यादव होंगे यूपी के CM’, बोले- सपा विधायक संदीप सिंह पटेल

up-rajya-sabha-election-akhilesh-yadav-sandeep-singh-patel-sp-bjp
लखनऊ

‘मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे पूरा कैसे करें?’ भाजपा की नीतियों पर अखिलेश यादव का तंज

SP chief Akhilesh Yadav
लखनऊ

UP Politics: ‘समाजवादी पार्टी के 25 MLA हमारे संपर्क में’, डिप्टी CM मौर्य बोले- राज्यसभा चुनाव में हम देंगे उन्हें सरप्राइज

Keshav Prasad Maurya on INDIA Alliance
लखनऊ

‘पहले दिन से भेदभावपूर्ण रवैया’, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बोले- यूपी में पीडीए के खिलाफ सबसे ज्यादा भेदभाव

Akhilesh Yadav
लखनऊ

‘उनकी पोस्ट को नहीं देते महत्व’, OP राजभर के पोस्ट पर सपा का हमला, बोले भाजपा सरकार और सूचना विभाग करते हैं ट्रोल

Om Prakash Rajbhar, Udaiveer Singh, Samajwadi Party, BJP, UP Rajya Sabha Election
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.