‘मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे पूरा कैसे करें?’ भाजपा की नीतियों पर अखिलेश यादव का तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव फोटो-ANI
Akhilesh Yadav Attack On BJP: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार के बल पर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने भाजपा के दावों पर सवाल उठाते हुए लोगों से आगाह किया कि पार्टी के किसी भी वादे पर भरोसा न करें।
अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कहती है, उस पर भरोसा मत करो। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दम पर नहीं बनती। भाजपा का विकास भ्रष्टाचार पर आधारित है। हमारे पास कई योजनाएं हैं, लेकिन उन्हें कैसे पूरा करें? हम वादे करके उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी झूठे वादे करने के बजाय ठोस काम पर विश्वास रखती है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की जनता को विकास के नाम पर भ्रमित नहीं किया जा सकता।
अखिलेश यादव ने लखनऊ में हाल ही में हुई बारिश का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बने रिवर फ्रंट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि जब लखनऊ में बारिश हुई तो समाजवादी पार्टी सरकार में बने रिवर फ्रंट पर कोई जलभराव नहीं हुआ, क्योंकि वह नदी के किनारे सही तरीके से बनाया गया था। लेकिन तटबंध के दूसरी तरफ नजदीकी इलाकों में पानी भर गया। इस बयान से उन्होंने वर्तमान प्रशासन की तैयारी और नियोजन पर सवाल खड़े किए।
भाजपा नेता ब्रिज भूषण शरण सिंह के इंडिया गठबंधन में सीट-बंटवारे संबंधी बयान पर अखिलेश यादव ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा संबंध है। हम सभी उत्तर प्रदेश के विकास और किसानों को समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के मुद्दे पर एकजुट हैं। अखिलेश यादव ने जोर दिया कि राज्य की प्रगति और किसानों के हित किसी भी राजनीतिक मतभेद से ऊपर हैं।
समाजवादी पार्टी प्रमुख के इन बयानों से साफ है कि विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी भाजपा की नीतियों पर लगातार हमला बोल रही है। अखिलेश यादव विकास, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि सच्चे विकास के लिए ईमानदारी और योजनाबद्ध काम जरूरी है, न कि केवल बड़े-बड़े दावे।
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