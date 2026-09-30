‘मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन उसे पूरा कैसे करें?’ भाजपा की नीतियों पर अखिलेश यादव का तंज

अखिलेश यादव ने लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी कहती है, उस पर भरोसा मत करो। एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था भ्रष्टाचार के दम पर नहीं बनती। भाजपा का विकास भ्रष्टाचार पर आधारित है। हमारे पास कई योजनाएं हैं, लेकिन उन्हें कैसे पूरा करें? हम वादे करके उन्हें अधूरा नहीं छोड़ना चाहते। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी झूठे वादे करने के बजाय ठोस काम पर विश्वास रखती है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की जनता को विकास के नाम पर भ्रमित नहीं किया जा सकता।