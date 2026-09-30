अखिलेश यादव ने मुकेश अंबानी के करीबी धनराज नथवानी को दिया राज्यसभा टिकट, रामगोपाल के साथ आज करेंगे नामांकन

धनराज परिमल नथवानी का जन्म 5 फरवरी 1986 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने लंदन के रेजेंट्स बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से कॉरपोरेट लॉ और पब्लिक रिलेशंस में एमबीए किया है। साल 2014 में उन्होंने भूमि नथवानी से शादी की। खेल प्रशासन में भी धनराज नथवानी की सक्रिय भूमिका रही है। वह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन (GCA) के अध्यक्ष हैं। उन्होंने साल 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद यह जिम्मेदारी संभाली थी। इससे पहले वह एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका बताई जाती है। इसके अलावा वह द्वारका देवस्थान समिति के उपाध्यक्ष भी हैं।