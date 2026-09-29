थाली बदलेगी तो सेहत संवरेगी, श्रीअन्न से किसानों की आय बढ़ाने पर केशव मौर्य का जोर

Keshav Prasad Maurya: स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव संतुलित और पौष्टिक आहार से तैयार होती है। बदलती जीवनशैली में स्वाद और सुविधा के लिए खानपान की आदतों में आए बदलाव के बीच अब भोजन की गुणवत्ता, पोषण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कहा कि स्वस्थ रहने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार को जीवनशैली का हिस्सा बनाना जरूरी है। तत्कालिक स्वाद के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करने से बचना चाहिए, जो लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।