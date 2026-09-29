‘जमीनी स्तर पर मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं’, मौलाना बरेलवी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 30 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई 'इंडिया' गठबंधन की बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने बैठक में शामिल नहीं होने की बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने इस फैसले को लेकर कहा कि अखिलेश यादव कांग्रेस को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना बरेलवी ने दावा किया कि अखिलेश यादव गलतफहमी के शिकार हैं और दिन के उजाले में ख्वाब देख रहे हैं।