बैरिकेड्स पर चढ़े कार्यकर्ता, कई नेता हिरासत में: जानिए लखनऊ में क्यों बिगड़े हालात?

कांग्रेस नेताओं ने साफ किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान ‘ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दो’ और ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ जैसे नारे लगाए। कांग्रेस का कहना है कि जब तक उसके द्वारा उठाए गए चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब तक विरोध जारी रहेगा।

वहीं, इस पूरे विवाद का अगला चरण कांग्रेस के आंदोलन और निर्वाचन आयोग के जवाब के बीच राजनीतिक टकराव को और बढ़ा सकता है। फिलहाल लखनऊ से आगरा तक सामने आए विरोध प्रदर्शनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी प्रमुख चर्चा का विषय बने रहेंगे।