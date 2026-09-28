UP BJP कोर कमेटी की बैठक में मंथन, राज्यसभा और MLC उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा

राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में केवल चुनावी जीत का गणित ही महत्वपूर्ण नहीं होगा, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर भी पार्टी की नजर रहेगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का चुनावी राजनीति में खास महत्व है। ऐसे में भाजपा के संभावित उम्मीदवारों में अलग-अलग सामाजिक वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखाई दे सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले नामों का राजनीतिक संदेश भी महत्वपूर्ण होगा। पार्टी किस क्षेत्र से किस चेहरे को आगे करती है, किन सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देती है और पुराने चेहरों पर कितना भरोसा करती है, इन सभी पहलुओं पर राजनीतिक हलकों की नजर रहेगी।