‘ए महाराज, इसको गठबंधन कहते हैं, असल में ये ठगबंधन है’, कांग्रेस-सपा की खींचतान पर ओम प्रकाश राजभर बोले- कौन बड़ा ठग?

दरअसल, इससे पहले सपा सांसद इकरा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह सपा-कांग्रेस गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेताओं से अपनी बात रखती नजर आ रही हैं। इकरा हसन ने कहा कि गठबंधन में दोनों दलों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है और वह सपा के साथ गठबंधन में है। इकरा ने कहा कि सपा अपनी सीमाएं नहीं लांघती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी किसी से कम है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी से।